Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/8

(Baonghean.vn) - Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII; Nghệ An không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; Công bố quyết định phân công, chỉ định Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đều được cách ly an toàn từ trước; Giá lạc, vừng xuống thấp… là những thông tin nổi bật trong ngày 13/8.