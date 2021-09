Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/9

* Không có cái vỡ òa cảm xúc như nhiều địa phương khi được tháo gỡ biện pháp giãn cách xã hội, người dân Nghệ An đón sự kiện “ngày đầu tiên được ra đường” khá bình lặng. Điều này, ngoài việc nhiều người còn lo lắng sự tồn tại của F0 trong cộng đồng còn bởi chính sách “15+” về việc tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch của một số địa phương, trong đó có TP. Vinh.



Dù TP. Vinh chuyển trạng thái sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, nhưng 14 chốt kiểm soát ra, vào tại cửa ngõ thành phố và 29 điểm chốt chặn kết nối với các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên vẫn tiếp tục được duy trì. Ảnh: Tiến Đông

* Chiều 13/9, UBND TP. Vinh quyết định tháo dỡ 29 chốt kiểm soát trên các đường liên thôn, liên xã tiếp giáp với các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc do UBND các phường, xã thành lập đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động 14 chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính do UBND thành phố thành lập.

Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát y tế với người ngoại tỉnh, người đến và trở về từ vùng dịch đang thực hiện chỉ thị 16 và cao hơn. Nội dung kiểm soát thực hiệ theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế. Trước mắt, nếu không có mã QR còn hiệu lực thì yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ...

Cảnh ùn tắc đoạn qua chốt kiểm soát trên Quốc lộ 46 tại xã Hưng Chính. Ảnh: Quang An

* Trước yêu cầu đó, ngay trong buổi sáng 13/9, tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế có rất đông người đổ xô đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Thậm chí, có những điểm lấy mẫu xét nghiệm xảy ra tình trạng người dân chen chúc, không đảm bảo yêu cầu giãn cách.

Tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh rất đông người dân chen chúc chờ đến lượt xét nghiệm. Ảnh: Quang An

* Ở một diễn biến khác, ngày hôm nay cũng là ngày các cơ sở y tế tư nhân đã được phép hoạt động trở lại. Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu các phòng khám thực hiện nghiêm quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19, không để lây nhiễm cho nhân viện y tế và lây lan dịch ra cộng đồng.

Các cơ sở y tế phải thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm cho cả nhân viên lẫn người bệnh. Ảnh: T.H

* Thành phố Vinh yêu cầu xét nghiệm ngẫu nhiên cho lao động các khu công nghiệp – đây là một trong rất nhiều nội dung của Kế hoạch số 207/KH-UBND của UBND TP.Vinh ban hành ngày 12/9 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thành phố yêu cầu, định kỳ 7 ngày xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của đơn vị.

Công nhân tại các khu công nghiệp phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An

* Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, băn khoăn về công tác ban hành văn bản, chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND thành phố Vinh. Tuy nhiên, về khách quan có thể nhận thấy lãnh đạo địa phương này đang đi đúng hướng. “Bài học từ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19 ở thành phố Vinh” – là những chia sẻ về vấn đề này của một cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh.

Thành phố Vinh trong những ngày thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Lê Thắng

* Để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao có sự đóng góp quan trọng của thông tin, tuyên truyền. Trong bối cảnh thiết lập môi trường bình thường, công tác tuyên truyền cần tiếp tục tiên phong và đổi mới. Ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 574-CV/BTGTU về đôn đốc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường

* Trên lĩnh vực giáo dục, thời điểm này, mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã có hướng dẫn mới về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 nên việc mở cửa trở lại trường học vẫn đang được các địa phương cân nhắc thực hiện để đảm bảo an toàn cho học sinh. Điều này cho thấy, ngành Giáo dục tỉnh đang cố gắng tìm phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường