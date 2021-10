Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10

* Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác đón tiếp công dân từ các tỉnh miền Nam trở về tại địa điểm mới ở Bến xe miền Trung và kiểm tra công tác phòng, chống bão tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác đón tiếp công dân tại Bến xe Miền Trung. Ảnh: Nguyễn Khang

* Sáng 14/10, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Phía đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

* Trưa 14/10, chuyến tàu SE8 khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 6 giờ 00 sáng 13/10 đã về đến ga Vinh. Đây là chuyến tàu đầu tiên từ miền Nam trở ra phía Bắc sau gần 2 tháng vận tải đường sắt trên toàn quốc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Hành khách được kiểm tra y tế kỹ lưỡng khi xuống tàu. Ảnh: Quang An

* Sau khi nhận được công văn phản hồi về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến Nghệ An của 5 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Bình, TP.Đà Nẵng, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản gửi Sở GTVT các địa phương nói trên về việc thống nhất thí điểm khôi phục lại các tuyến vận tải hành khách.

Hiện tại chỉ mới thí điểm khôi phục lại tuyến xe khách liên tỉnh nối Nghệ An với 5 tỉnh, nhiều tuyến khác vẫn đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Tiến Đông

* Ảnh hưởng của cơn bão số 8 đã mưa trên diện rộng ở Nghệ An. Một số nhà máy thủy điện đã thông báo xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Hình ảnh xả lũ vào ngày 25/9/2021 của Thủy điện Châu Thắng. Ảnh: Tiến Đông

* Xe đầu kéo chở vôi đâm gãy hàng chục mét lan can cầu. Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/10, làm cho hàng chục mét lan can cầu Bùng xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu bị đứt gãy, may mắn tài xế và người đi đường không ai bị thương.