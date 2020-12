Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/12

* Sáng 14/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XII.

Theo Chương trình, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, xem xét, thông qua nội dung các dự thảo văn kiện, hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

* Sáng 14/12, tại, thành phố Vinh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 Cụm thi đua số 2.



Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các cấp Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trọng Cụm số 2 (11 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân có trọng tâm, sát thực tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thảo luận tại hội nghị, Hội Nông dân các tỉnh đã chia sẻ mô hình mới, cách làm hay, mô hình tổ chức chi, tổ hội nghề nghiệp, quản lý chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; khẳng định vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 14/12, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/10/2020 tại TP. Vinh với sự tham dự của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 19 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần thẳng thắn, Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.



Trong đó đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2015 - 2020) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; phương hướng, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

* Sáng 14/12, Sở LĐTB &XH Nghệ An tổ chức phiên giao dịch việc làm cho đối tượng là bộ đội xuất ngũ năm 2020; phiên giao dịch thu hút 19 doanh nghiệp Dịch vụ việc làm, XKLĐ, du học và đào tạo nghề trên cả nước.

Phiên giao dịch đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 chiến sỹ, cựu quân nhân, sinh viên các trường đào tạo nghề trong quân đội và lao động tại địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận.

Sau khi phiên giao dịch kết thúc, các cựu quân nhân nếu có nhu cầu sẽ trực tiếp đăng ký và được thực hiện các bước tư vấn phù hợp. Nếu có nhu cầu học nghề các bạn sẽ được định hướng rõ về các xu hướng thị trường cần, phù hợp với khả năng và sở trường của mỗi người.

Hội chợ việc làm dành cho quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 14/12, tại Trường THCS Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu), Ban giám hiệu nhà trường trao tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho em Ngô Thị Hồng Hà - học sinh lớp 8A vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, tìm người trả lại.



Trước đó, vào ngày 9/12/2020, em Ngô Thị Hồng Hà, học sinh lớp 8A, Trường THCS Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu có nhặt được 1 bọc tiền trị giá 23 triệu đồng tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Ngay trong ngày, em và gia đình đã đưa bọc tiền trên nộp về công an xã Quỳnh Hồng để tìm chủ nhân đánh rơi.

Huyện đoàn và Ban giám hiệu nhà trường trao giấy khen cho em Ngô Thị Hồng Hà. Ảnh: PV

* Trong niềm hân hoan chào đón Giáng sinh 2020, bà con giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thiết kế một cây thông Noel độc đáo làm từ hàng nghìn chiếc khẩu trang và chiếc siêu sắc thuốc khổng lồ.

Theo thiết kế, cây thông cao hơn 20 m, đường kính mặt đáy 7 m. Bộ khung cây thông được làm từ thép, trụ vững trên 4 chân cột đôi. Khởi công từ ngày 24/11, với sự làm việc tích cực, hiệu quả của mọi người, cho đến trung tuần tháng 12, cây thông khẩu trang cơ bản hoàn thành. Bà con trong giáo xứ phấn khởi vì có thêm công trình mới, độc đáo, chào đón Giáng sinh 2020.