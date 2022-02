Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

* Sáng 14/2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã tiến hành Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ một số nguyên tắc rất cơ bản mà việc tổng kết Nghị quyết cần lưu ý là việc sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan; phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam; việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường; các chính sách được ban hành không thể bao phủ toàn bộ các góc cạnh của cuộc sống nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn, ách tắc trong thực tế cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và danh nghiệp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Diễn biến của dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp trên địa bàn Nghệ An, sáng ngày 14/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 13/02/2022 đến 06h00 ngày 14/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.048 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 332 ca cộng đồng; 716 ca đã được cách ly từ trước (711 ca là F1, 5 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng có tốc độ lây lan nhanh, thành phố Vinh – một trong những địa bàn trọng điểm về số ca mắc mới sau Tết Nguyên đán đã công khai danh sách các bác sỹ, đoàn viên thanh niên và trạm trưởng các trạm y tế của thành phố để các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà có thể liên hệ để được hỗ trợ khi cần thiết.

Theo thống kê, đến hết ngày 13/2, toàn TP.Vinh đang có 3.860 ca nhiễm Covid - 19, trong đó có 2.978 ca đang được điều trị tại nhà. Do đó, việc triển khai hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà được TP.Vinh đặc biệt chú trọng.

Danh sách các bác sỹ trẻ hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Trong một động thái liên quan đến việc đối phó với dịch bệnh sau kỳ nghỉ Tết, UBND huyện Nghĩa Đàn đã ban hành Công văn số 132/UBND-YT ngày 13/2 về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu và thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.

Công văn của UBND huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Q.A

* Sáng 14/2, tại TP. Vinh, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2021, triển khai nhiệm vụ, ký quy chế phối hợp năm 2022. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có 5 kiến nghị, đề xuất lên UBND tỉnh trong công tác phối hợp năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đồng chí Kha Văn Tám ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong năm 2022. Ảnh: D.T

* Cũng liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn - nội dung thu hút sự quan tâm của báo chí trong nhữn ngày vừa qua, sáng 14/2 lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và Ban Giám đốc Công ty TNHH Viet Glory đã chào đón công nhân trở lại làm việc sau 6 ngày đình công, ngừng việc tập thể.

Công nhân lao động đã trở lại làm việc tại các phân xưởng. Ảnh: Vân Trần

* "Năng lực cạnh tranh cảng biển: Vì sao Nghệ An đi trước về sau?” là bài viết nêu lên nguyên nhân khiến hoạt động kinh tế này không phát huy được thế mạnh. Một trong những nguyên nhân được nêu lên là do hạ tầng yếu kém, nhất là dịch vụ logistics còn hạn chế nên chưa phát huy hiệu quả năng lực cảng biển. Để giải bài toán thực tiễn, Nghệ An đã ban hành Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025.