Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/3

* Sáng 14/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ. Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự sự kiện này còn có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cây tượng trưng cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong sáng 14/3, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực; kết nối Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1; đảm bảo an toàn giao thông, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; kết nối vùng, thúc đẩy phát triển vùng Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi, trò chuyện cùng nhân dân địa phương đến dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. Ảnh: Thành Duy

* Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 14/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền, người dân Nghệ An về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đặc biệt là 2 tháng đầu năm 2021. Nhất là điểm sáng về sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để lại ấn tượng với Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để vận dụng cơ chế đổi mới, sáng tạo cho tỉnh Nghệ An vì sự phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An cũng cần vận dụng sáng tạo nghị quyết, cùng đức tính, bản lĩnh của con người xứ Nghệ để khơi dậy khát vọng phát triển... Do đó, tỉnh xây dựng quy hoạch một cách căn cơ, bài bản, có mũi đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển. Trong phát triển, phải chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, có tầm nhìn dài hạn hơn…”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* N gày 14/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Công Khang Trong buổi gặp mặt, Hội đồng hương Nghệ An chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Quân công (hạng Nhì, hạng Ba) cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác của Nhà nước ta và quốc tế.

* Ngư dân Nghệ An thu 10 triệu đồng chỉ sau 3 giờ đánh bắt vùng lộng. Ghi nhận trong sáng 14/3, tại bãi biển xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu), hàng chục thuyền cá của ngư dân địa phương trở về bờ sau khoảng 3 - 4 tiếng đánh bắt. Ghi nhận cho thấy, thuyền nào cũng cá đầy lưới nên bà con huy động thêm nhân lực để hỗ trợ việc gỡ cá, kịp bán cho thương lái.

Bà con ngư dân tập trung gỡ cá. Ảnh: Việt Hùng

* Tại huyện Yên Thành, cách trung tâm huyện khoảng hơn 8 km, một cánh rừng lim nguyên sinh được bảo vệ xanh tốt ở xã Lăng Thành. Người dân trong vùng cho biết, để có được tài sản này, nhiều thế hệ người dân nơi đây ra sức gìn giữ, bảo vệ rừng lim.