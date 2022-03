Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại Nghệ An; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Nghệ An phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022; Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Giá dịch vụ tăng theo giá xăng dầu; thêm 1 doanh nghiệp khoáng sản bị truy thu thuế... Đây là những thông tin, sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 14/3.