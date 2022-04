Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

* Sáng 14/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, các cấp, ngành sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia, của MTTQ, cộng đồng theo quy định. Phấn đấu hoàn thành việc lấy ý kiến trong tháng 5/2022, để đến tháng 7/2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 14/4, diễn ra Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong - xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 9 đơn vị TNXP hoạt động, trong đó, có 8 đơn vị TNXP do Tỉnh đoàn quản lý, gồm có: Ban Chỉ huy lực lượng TNXP, Tổng đội TNXP 2 - XDKT, Tổng đội TNXP 3 - XDKT, Tổng đội TNXP 5, Tổng đội TNXP 8, Tổng đội TNXP 9, Tổng đội TNXP 10 và Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn; 1 đơn vị TNXP là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 14/4, tại huyện Yên Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 KH/TU ngày 7/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Chung

* Ngày 14/4, tại bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ (14/4/1931- 14/4/2022). Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ được tổ chức hàng năm từ ngày 14 - 15/4, là dịp để thế hệ trẻ, nhân dân và đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An tưởng nhớ các cán bộ tiền bối, những người con ưu tú của quê hương một lòng đi theo Đảng.

Du khách tham quan nhà cụ Vi Văn Khang - nơi từng tổ chức hội họp, in ấn tài liệu, truyền đơn và là nơi làm việc của nhiều cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy cách đây 91 năm. Ảnh H.T

* Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 - Vietnam Expo 2022 khai mạc sáng 13/4 theo phương thức trực tiếp và trực tuyến. Hội chợ trực tiếp diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 13 - 16/4) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và hội chợ trực tuyến được tổ chức trong 1 tháng (từ ngày 13/4 - 13/5).

Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”. Ảnh: Hồng Ngọc

* Ngày 14/4, Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) vừa chủ trì, phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp.