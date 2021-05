Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/5

* Tiếp tục chương trình vận động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ngày 14/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc trực tuyến cử tri 16 xã ở Quỳnh Lưu. Tại cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết sức làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của Nhân dân, cố gắng là người đại diện đáng tin cậy để tiếp thu và chuyển tải các ý kiến của cử tri đến các cơ quan có liên quan.

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Yên Thành.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu tại khu vực bầu cử thuộc xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG

* Sáng 14/5, các doanh nghiệp ở Nghệ An và các nhà đầu tư Đài Loan đã có chương trình xúc tiến, chia sẻ cơ hội đầu tư vào Nghệ An. Đây là một sự kiện quan trọng, nhằm thu hút được nhiều dự án có chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn giữa các nhà đầu tư Đài Loan với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là 1 trong 3 KCN trên địa bàn được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh tư liệu

* Sáng 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid -19”. Tại hội nghị, Nghệ An đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ các khó khăn về rào cản kỹ thuật, chuyên gia giám sát cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường các nước, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản Nghệ An được tham gia các hoạt động tiêu thụ nông sản; Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19.

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid -19. Ảnh: Thanh Phúc

* Nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử, hiện nay, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An đã được trang trí các cụm pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền, cổ động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trên nhiều tuyến đường của Nghệ An đã được trang trí cờ, tranh cổ động cỡ lớn nhằm tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 14/5, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xuất, nhập cảnh trái phép”; vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực biên giới. Trong khi đó, tại các nơi bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Quỳnh Lập (T.X Hoàng Mai), các chốt kiểm soát được thiết lập để phòng chống dịch. Bất kể nắng nóng các tổ kiên cường khắc phục khó khăn, bám chốt 24/24h hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị thực hiện ký cam kết thực hiện tốt phong trào phòng chống dịch tại buổi lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

* Vào khoảng 2 giờ sáng 14/5, lúc anh và gia đình anh Lương Văn Thây ở bản Phia Khăm (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) đang nằm ngủ ở tầng dưới của ngôi nhà sàn thì lửa bốc lên ngùn ngụt khiến mọi người phải hô hoán nhau chạy thoát thân. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn 3 gian vừa mới dựng và toàn bộ đồ đạc trong nhà.