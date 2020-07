Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/7

* Chiều 14/7, các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh tại nhà lưu niệm đồng chí ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh tại nhà lưu niệm đồng chí ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 15/7, tại TP Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” và lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020).

* Chiều cùng ngày, các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An dự Lễ bế giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 -2020 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 14/7, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều ý kiến tại cuộc làm việc đã đóng góp để Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp thu bổ sung, hoàn thiện Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương, Quỳnh Lưu và Quỳ Châu về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các Huyện ủy đã tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị, trình đại hội nhiệm kỳ mới. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn vào ngày 3 và 4/8/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 10 và 11/8/2020; Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra ngày 14 và 15/8/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh : Thành Duy

* Chiều 14/7, Đảng bộ huyện Diễn Châu tổ chức phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội sẽ tập trung xác định phương hướng phù hợp, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đưa Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giữ vững trong tốp đầu tỉnh Nghệ An. Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc vào sáng mai 15/7/2020.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại phiên trù bị. Ảnh: Thanh Lê

* Hạn hán tiếp tục khốc liệt trên địa bàn tỉnh, làm cho cá chết khô ở một số địa phương. Theo ghi nhận của PV Báo Nghệ An, mực nước tại sông Cấm, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xuống thấp kỷ lục. Các loại thủy sản như cá, ốc, ngao...chết trắng đầy sông.

Trước đó, 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã công bố tình trạng thiên tai do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do hạn hán kéo dài, nước sông Cấm nóng lên, khiến môi trường sống của cá bị thay đổi. Ảnh: Quang An

* Trong một diễn biến khác, hiện có 1.300 người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2, tính đến 6 giờ, ngày 14/7/2020, Nghệ An đã tiếp nhận, cách ly tổng 4.443 người để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó nam: 3.553, nữ: 890; sinh viên Lào là 1.075 người. Hiện còn 1.397 người đang thực hiện cách ly tại 13 điểm.

Tiếp nhận người dân làm ăn ở nước bạn Lào về điểm cách ly ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu Thành Cường

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm ngoại ngữ (gọi chung là trung tâm) diễn ra an toàn, đúng quy định. Sở yêu cầu các trung tâm không tổ chức hoặc cho thuê, cho mượn địa điểm để tổ chức dạy thêm, học thêm văn hóa; không lồng ghép chương trình dạy văn hóa trong các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa dưới mọi hình thức.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm KNS và HĐNGCK, thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo đúng chương trình tại các địa điểm trong Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Việc tổ chức dạy học ở các trung tâm phải đúng theo các văn bản quy định. Ảnh: SH

* Nổ nồi hơi sản xuất bánh đa, chị tử vong, em trai bị thương nặng. Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/7, tại khu làng nghề làm bánh đa thuộc địa bàn khối 7 Thị trấn Đô Lương.

Vụ nổ xảy ra tại ki ốt của bà Võ Thị Hiền, lúc xảy ra nổ trong ki ốt có 2 chị em ruột đang gỡ bánh đa trên băng chuyền. Áp lực bình hơi nổ cực mạnh đã làm người chị Đinh Thị Thảo (21 tuổi) tử vong, người em trai Đinh Cao Nguyên (18 tuổi) bị thương nặng.