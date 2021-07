Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/7

* Sáng 14/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thống nhất khi thảo luận về quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, tiêu chuẩn các đại biểu HĐND tỉnh tham gia làm ủy viên 4 Ban HĐND tỉnh.



Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 14/7, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải quản lý chặt chẽ địa bàn của từng địa phương, kiểm soát tốt bên trong, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài. Vì vậy, các địa phương phải chủ động rà soát, nắm chắc, nắm rõ, nắm đầy đủ số lượng người trở về từ các địa phương khác, đặc biệt là từ các vùng dịch.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

* Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Nghệ An 2020 vừa công bố danh sách các tác phẩm đạt giải báo chí tỉnh Nghệ An năm 2020. Theo đó, từ hơn 130 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc và vinh danh 4 tác phẩm giải Nhất ở 4 thể loại. Ngoài ra, trong tổng số 31 tác phẩm đạt giải, có 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 9 tác phẩm đạt giải Ba và 14 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Loạt bài "Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính" của nhóm tác giả: Đức Chuyên - Hữu Quân - Thanh Lê (Báo Nghệ An) đạt giải Nhất, Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2020.

* Sáng 14/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 13/7 đến 7h00 14/7), Nghệ An ghi nhận 04 trường hợp dương tính với Covid-19. Đến nay, Nghệ An đã có 136 ca dương tính với Covid-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP. Vinh: 89, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 06, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05, Tương Dương: 03 ca, Yên Thành: 01.

Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, nơi xuất hiện 3 ca nhiễm Covid mới. Ảnh: Thành Cường

* Trưa 14/7, UBND TP. Vinh có Công văn hỏa tốc số 4608/UBND-KT về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 14h ngày 14/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Quán bia tại TP. Vinh tập trung đông đúc trong chiều 13/7. Ảnh: Quang An

* Lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành và cơ quan chức năng đã phát hiện 2 xe khách chở 40 người từ vùng dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang về địa bàn Nghệ An trốn khai báo y tế.