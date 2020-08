Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/8

* Sáng 14/8, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thắp hương, tưởng niệm, các đồng chí trong Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.



Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị. Dự Đại hội có 259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.710 đảng viên của 72 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn đảng bộ. Cùng ngày, Đảng bộ huyện Nam Đàn khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 246 đại biểu chính thức đại diện cho 9.043 đảng viên của 50 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn đảng bộ. Các Đại hội đã thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp ý một số nội dung liên quan đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2019, thông qua các nội dung về Chương trình phối hợp năm 2020 - 2021, Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, 14 người là F1 của "bệnh nhân 736" đã có kết quả xét nghiệm lần 2. Tất cả đều âm tính với Covid-19. Ngay sau khi có kết quả lần 2, toàn bộ F1 và F2 của bệnh nhân này ở Nghệ An đã được trao chứng nhận hết thời gian cách ly, trở lại làm việc bình thường do thời gian tiếp xúc với bệnh nhân đã quá 14 ngày.

Toàn bộ người tiếp xúc "bệnh nhân 736" có kết quả âm tính. Ảnh: Thành Cường

* Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ IV” năm 2020. Có 10 dự án tranh tài tại Vòng chung kết, các dự án tại vòng chung kết đều mang tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, được chọn lọc kỹ càng, góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Nghệ An.

Các sản phẩm của dự án được trưng bày tại cuộc thi. Ảnh: Quang An

* Do số lượng học sinh đăng ký đông hơn số dự kiến tuyển sinh, nhiều trường mầm non ở thành phố Vinh đã tiến hành tổ chức bốc thăm để tuyển sinh.

Để đảm bảo việc bốc thăm được minh bạch, công bằng, đúng quy định thì phụ huynh sẽ được lên kiểm tra phiếu bốc thăm trước khi cho vào thùng phiếu. Ảnh: Đức Anh

* UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc (xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) khẩn trương khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Bạt HDPE chống thấm của hồ lắng bị rách nhiều chỗ. Ảnh: Đắc Lam

* Nông dân một số xã vùng trũng của huyện Yên Thành, Diễn Châu... đã ra đồng thu hoạch lúa hè thu, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" phòng khi có lũ lụt về sẽ gây ngập úng.

Những cánh đồng lúa thấp trũng đang được bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng

* Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phát hiện và bắt giữ Hà Văn Tuấn (SN 1989), hộ khẩu thường trú tại xã Tri Lễ (Quế Phong) có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam. Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định.