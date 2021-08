Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/8

* Sáng 14/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Quan thầy.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cụ Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo phận Vinh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Đại lễ Quan thầy năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 14/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/8 đến 6h00 ngày 14/8), Nghệ An ghi nhận 16 ca dương tính mới với Covid-19. Cả 16 trường hợp nhiễm Covid-19 đều đã được cách ly an toàn từ trước.

Chuyến bay đưa công dân ở vùng dịch trở về. Ảnh: Quang An

một diễn biến khác, 4 đối tượng ở xóm Vũ Kỳ và xóm Đồng Phúc, xã Đồng Thành có hành vi khai báo y tế gian dối để trốn cách ly nên UBND xã Đồng Thành (Yên Thành) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng.

Theo UBND xã Đồng Thành, 4 đối tượng trên từ vùng dịch trở về xã Đồng Thành (Yên Thành) thuộc diện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào ngày 8/8, 4 đối tượng trên có hành vi khai báo y tế gian dối nhằm trốn tránh việc cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cách ly y tế…

Địa bàn xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An

* Trong khi đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Huyện ủy Yên Thành xử lý kỷ luật nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền vì đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cách ly. Theo đó, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nhân Thành bị đề nghị xử lý do buông lỏng phòng, chống dịch.

Lãnh đạo huyện Yên Thành báo cáo về ca bệnh cộng đồng tại xã Nhân Thành. Ảnh: Thành Chung

* Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm tăng cao, đòi hỏi toàn dân đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, các địa phương cần phát huy tối đa vai trò của Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng để ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ lây lan, nhất là trong bối cảnh nhiều lao động hồi hương.

Lãnh đạo phường Hồng Sơn (TP Vinh) và Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng khối 23 kiểm tra tình hình kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Ảnh: Công Kiên

* Liên quan đến hỗ trợ người dân trở về Nghệ An từ các địa phương do dịch Covid-19, thời gian gần đây, các địa phương trong tỉnh đã và đang có nhiều cố gắng, nỗ lực để giúp đỡ những người con ly hương vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và đây là vòng tay yêu thương thể hiện sự cố kết của cộng đồng khi đất nước, quê hương gặp khó khăn.