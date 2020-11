Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/11

* Sáng 15/11, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bức trướng cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường. Ảnh: Thành Duy

* Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 15/11, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước đã trao hơn 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra; Phó Chủ tịch nước cũng đến huyện Thanh Chương trao quà cho huyện và 30 gia đình người có công, 30 học sinh nghèo vượt khó trong vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra. Ảnh: Thành Duy

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Diễn Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 16, phường Hà Huy Tập (TP Vinh); Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Thanh Chương; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại Làng Nhâm, huyện Nghĩa Đàn…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

* Ở xã Đôn Phục (Con Cuông) có những đứa trẻ đang sống trong cảnh nghèo đói, bơ vơ, thiếu tình thương yêu, cần được sẻ chia hơi ấm tình người. Cuộc sống bất hạnh, nghèo khó của những đứa trẻ bên dòng khe Phèn bắt nguồn từ thực trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Chị em Lô Thị Linh dắt nhau vượt suối đến trường. Ảnh: Tường Vi

* Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33 vụ, 255 đối tượng thanh, thiếu niên tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại các vũ trường, khách sạn, karaoke... Đó là những con số đáng báo động về thực trạng giới trẻ tụ tập sử dụng ma túy theo nhóm hiện nay.