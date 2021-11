Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/11

* Sáng 15/11, các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiếp xúc cử tri các xã, phường: Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Liên và Quỳnh Trang của thị xã Hoàng Mai.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho khu dân cư thôn 8. Ảnh: MH

* Cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri 8 xã thuộc cụm Cát Ngạn (huyện Thanh Chương): Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Cát Văn, Thanh Nho, Thanh Hòa, Thanh Liên, Thanh Tiên.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 15/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng.

Thừa lệnh của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Công Hòa - Chấp hành viên trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Công Hòa - Chấp hành viên trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

* Sáng 15/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 14/11 đến 06h00 ngày 15/11), Nghệ An ghi nhận 45 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương.

Cách ly các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19, có nguy cơ cao. Ảnh: Khánh Sơn

* Trong số 45 ca nhiễm Covid-19 mới, có 1 ca cộng đồng tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ca bệnh này có lịch sử dịch tễ phức tạp, từng đi ship hàng nhiều nơi

Sau khi có kết quả xét nghiệm, phường Vinh Tân đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân tại khối Phúc Lộc với 5 hộ dân, 22 nhân khẩu, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa phường Vinh Tân. Ảnh: P.V

* Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc, nhiều người liên quan, việc thực hiện cách ly F1 tại nơi cư trú theo mô hình tổ liên gia, hộ gia đình là rất cần thiết.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chỉ đạo rõ: Các địa phương phải ưu tiên, tập trung kêu gọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân; tăng cường củng cố, có hình thức động viên để Tổ Covid cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả… có như vậy, việc cách ly F1 theo mô hình liên gia mới được mở rộng, hiệu quả hơn và an toàn hơn.

Tổ Covid cộng đồng dán thông báo cách ly tại nhà. Ảnh tư liệu

* Nghệ An hỗ trợ 52.042 lượt đối tượng với kinh phí hơn 76,5 tỷ đồng theo Nghị quyết 68.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 9/11, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt cho 68.172 lượt đối tượng (trong đó 63.024 đối tượng thụ hưởng trực tiếp, hỗ trợ bổ sung cho phụ nữ mang thai và trẻ em là 5.148 đối tượng) được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 52.042 lượt đối tượng, kinh phí 76,572 tỷ đồng.

Người lao động tại Kỳ Sơn đến nghe tư vấn, giới thiệu việc làm. Ảnh: Tiến Đông

* Chiều 15/11, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2021.

Trước đó, ngày 01/4/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 917 nhà giáo trên địa bàn cả nước, trong đó Nghệ An vinh dự có 34 nhà giáo.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: MH

* Cũng trên lĩnh vực giáo dục, Sau gần 3 tháng học trực tuyến, sáng nay (15/11), học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Vinh đã chính thức trở lại trường học. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an toàn trường học vẫn được các trường đặt lên hàng đầu.