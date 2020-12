Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/12

* Sáng 15/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Chiều ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Cũng trong sáng 15/12, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định vị trí, đánh giá cao vai trò đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn là vinh dự nhưng là trọng trách lớn của đồng chí Lê Văn Lương, trên cơ sở đó, đề nghị tân Bí thư Tỉnh đoàn, với năng lực, kinh nghiệm công tác, tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao.

* Sáng 15/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3). Tham gia lớp học có 134 học viên.

Đây là hoạt động quan trọng để cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận diện và xử lý mọi vấn đề dựa trên cơ sở lý luận vững chắc, lấy lý luận để soi rọi và phân tích thực tiễn; lấy thực tiễn để kiểm chứng lý luận, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

* Sáng 15/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020. Sau khi nghe các công dân trình bày các vấn đề và giải trình của lãnh đạo các sở, huyện liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chia sẻ với những vấn đề công dân nêu, đồng thời khẳng định, các cấp, ngành đã thực hiện giải quyết các nội dung trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trên cơ sở đó, đề nghị công dân cũng đặt quyền lợi của mình với lợi ích chung của cả tỉnh và tôn trọng việc giải quyết đúng đắn của các cấp, ngành.

Cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lê – Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An giữ chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế

Các đơn vị thuộc diện sắp xếp gồm: Báo Lao động Nghệ An (cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An); Tạp chí Văn hóa Nghệ An (cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An (cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ).



hiều 15/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt chia tay các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch

Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Báo Lao động Nghệ An tiến hành giải thể. Tạp chí Văn hóa Nghệ An giải thể và sáp nhập nguyên trạng vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động báo chí.