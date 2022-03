Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Nghệ An triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2022; Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng... là những thông tin nổi bật ngày 15/3.