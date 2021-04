Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

* Chiều 15/4, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 20 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định; xem xét ban hành một số nghị quyết đảm bảo kịp thời triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 4/2021. Cùng dự có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy… Liên quan đến những vấn đề công dân nêu, các sở, ngành, địa phương đã giải trình quá trình xử lý các vấn đề; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục làm rõ vấn đề trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Toàn cảnh phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đợt 2. Đối với Nghệ An, hội nghị này được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu huyện, thành, thị xã trong toàn tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 15/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

Theo kết quả công bố, đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là Quảng Ninh với 75,09 điểm, kế đến là Đồng Tháp (72,81 điểm), Long An (70,37 điểm), Bình Dương (70,16 điểm), Đà Nẵng (70,12 điểm). Tỉnh Nghệ An đạt 64,73 điểm, đứng thứ 18 của cả nước, tiếp tục nằm trong top đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

* Sáng 15/4, tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Việc có cửa hàng nông sản an toàn sẽ giúp người dân có thể yên tâm mua những thực phẩm đảm bảo chất lượng, góp phần đưa nông sản Nghệ An lan tỏa trên thị trường. Đây là cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn thành lập.

Các đại biểu tham quan cửa hàng. Ảnh: Quang An

* Tuyên án kẻ đổ xăng đốt đồng nghiệp vì nợ nần. Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khắc Quý (SN 1992), trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh về tội “Giết người” diễn ra sáng 15/4.

Theo cáo trạng, Đinh Khắc Quý và anh Phạm Ngọc S. (SN 1994), trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh là bạn bè, từng làm việc cùng nhau. Tháng 3/2020, Quý cho anh S. vay 2,5 triệu đồng. Mẫu thuần từ đó đã dẫn đến sự việc đau lòng. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đinh Khắc Quý 16 năm tù về tội "Giết người"; Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 1 tỷ đồng.