Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

* Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tại phiên tiếp công dân ông Trần Đình Thắng (trú khối 4, phường Quán Bàu, TP. Vinh) và các hộ dân đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bồi thường, tái định cư cho các gia đình đang sinh sống tại Khu tập thể Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045. Phát biểu góp ý tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị dừng thực hiện dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập 1 và Nhiệt điện than Quỳnh Lập 2 và không đưa 2 dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập vào Quy hoạch điện VIII. Đề xuất xem xét, nghiên cứu phương án bổ sung cụm điện khí tại Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập vào Quy hoạch điện VIII. Đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch đối với dự án thủy điện Nậm Mô 1 và dự án thủy điện Mỹ Lý thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn…

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 15/4, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm“ năm 2022. Tháng hành động vì ATTP năm 2022 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ 15/4/2022 đến 15/5/2022. Phạm vi triển khai trên toàn tỉnh.

Buổi lễ phát động có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thành Chung

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 14/04/2022 đến 06h00 ngày 15/04/2022, Nghệ An ghi nhận 393 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 122 ca cộng đồng, 271 ca đã được cách ly từ trước (271 ca là F1).

Lấy mẫu Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng tăng cường ra quân xử lý, nhưng về đêm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của Nghệ An vẫn thường xuyên bắt gặp các phương tiện vận tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải lưu thông.

Xe tải có dấu hiệu cơi nới thành, thùng cũng ngang nhiên lưu thông qua đoạn đường Km314+600 Quốc lộ 15A, qua xã Nhân Sơn, Đô Lương. Ảnh: P.V

* Công an thành phố Vinh cho biết, đến ngày 15/4/2022, đã bắt tổng cộng 15 đối tượng trong chuyên án đánh bạc vừa bị triệt xóa. Cầm đầu đường dây đánh bạc là một ‘nữ quái’ U50 với nhiều thủ đoạn rất tinh vi.