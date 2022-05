Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

* Sáng 15/5, tại TP. Vinh, Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh tổ chức Lễ trao thưởng lần thứ IV, vinh danh 79 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực trong các năm 2019, 2020 và 2021. Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tâm Tài Nghệ An Lê Doãn Hợp chia sẻ: “Quỹ Tâm Tài là một hoạt động tiếp lửa truyền thống cách mạng và văn hóa vẻ vang của quê hương xứ Nghệ; luôn được các doanh nhân và doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo đương chức và nghỉ hưu, các cấp, các ngành, các phương tiện truyền thông, báo chí rất quan tâm”.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Quỹ Tâm Tài Nghệ An trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, khoa học công nghệ và an sinh xã hội. Ảnh: Thành Duy

* Các địa phương ở Nghệ An có tuyến đường cao tốc Bắc- Nam đi qua đang gấp rút giải quyết những vướng mắc để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu làm việc với các xã Diễn Đoài, Diễn Yên để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến GPMB đường cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 15/5, Giải Half Marathon thành phố Vinh mở rộng lần thứ I - năm 2022 chính thức tranh tài. Các vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ runners trong cả nước đã quyết liệt đua tranh, hoàn thành cự ly 21,0975 km trong thời gian 2 giờ 30 phút.

Trao giải đồng đội cho các câu lạc bộ. Ảnh: Thành Chung

* Hiện nhiều địa phương ở Nghệ An đang rộ thu hoạch lúa xuân. Tuy nhiên, do lúa chín đại trà, “trùng đồng” nên nhiều nơi máy gặt không đáp ứng đủ nhu cầu, người dân phải chờ máy dù lúa đã chín rục. Giá dịch vụ gặt máy cũng tăng từ 20.000-70.000 đồng/sào so với trước.

Giá nhân công đóng bao, giá tài xế lái máy đều tăng so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

* Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản". Nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô liên huyện.