Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/7

* Sáng 15/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 15/7, Nghệ An ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới, tất cả các ca nhiễm đều nằm trong vùng phong tỏa bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Các lực lượng chức năng đang tích cực cùng người dân triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bản Chăm Puông. Ảnh: Thành Cường

* Để phòng chống dịch Covid-19, Sở GTVT Nghệ An có Văn bản số 2356/SGTVT-VT về việc tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Trong đó, Sở GTVT Nghệ An quyết định tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi, đến 15 tỉnh, thành phố nói trên và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách khi đi qua cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Tiến Đông

* Trong diễn biến liên quan, các ngành chức năng ở Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính và thu hồi phù hiệu 4 xe khách cố tình đưa người từ vùng dịch về.

Sau khi bị phát hiện vận chuyển người từ vùng dịch trở về, nhiều phương tiện đã bị tước phù hiệu. Ảnh tư liệu BNA

* Cận cảnh hiện trường vụ khai thác hơn 800m³ đá trắng, trị giá 10 tỷ đồng ở Quỳ Hợp. Sáng 15/7, phóng viên có mặt và ghi lại một số hình ảnh hiện trường vụ khai thác đá trắng trái phép ở núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.