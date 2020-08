Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/8

* Có 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.043 đảng viên của 50 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.



Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Thu ngân sách tăng bình quân 8,07%/năm; năm 2020 dự kiến thu ngân sách huyện trên địa bàn đạt 107,145 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015.

Trong 5 năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 20.352 lao động, trong đó xuất khẩu 7.043 lao động. Công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,21% năm 2015 xuống còn 1,46% năm 2020. Nam Đàn là huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 4/1/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý: Nam Đàn cần tập trung khai thác tối đa lợi thế “độc quyền” về du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; cần dành sự quan tâm thỏa đáng để thu hút được một số nhà đầu tư phát triển hạ tầng du lịch có uy tín. Huyện cần chú trọng xây dựng, bảo vệ và tôn vinh các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa của Hồ Chí Minh thấm đẫm, hiện thân trong mỗi con người Nam Đàn hôm nay, như: giàu tình người, thuần khiết, thương yêu, nhân hậu, thân thiện, mến khách; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn làm nòng cốt để thúc đẩy nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả và bền vững, theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở định hướng phát triển đến năm 2025 đã được nhận diện, xác định, Nam Đàn cần đầu tư công sức, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện một cách căn cơ, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch của Trung ương và của tỉnh…

Tại đại hội, các đại biểu bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy khóa XXVII đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn khóa XXVI.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII. Ảnh: Thành Duy

* Còn tại huyện Đô Lương, 259 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.710 đảng viên của 72 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo Chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 55 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đô Lương cần tích cực hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, xác định rõ chiến lược phát triển lâu dài, cũng như bước đi từng giai đoạn một cách khoa học làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhanh và bền vững. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; Quan tâm các sản phẩm truyền thống như: bánh đa, kẹo lạc, bún bánh, mộc dân dụng, nồi đất, dâu tằm tơ... Kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo tốp đầu của tỉnh; nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu phát triển của huyện - có năng lực, nhưng trên hết phải có tâm huyết, trăn trở với huyện, với cuộc sống người dân…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ mới; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện Ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020, để BCH Đảng bộ huyện bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi ra mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Phùng Thành Vinh giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

* Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An sẽ cử 16 cán bộ y bác sỹ tăng viện cho thành phố Đà Nẵng.

Sáng 15/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn số 5436/UBND-VX đồng ý cử 16 nhân viên y tế (2 bác sỹ hồi sức cấp cứu; 2 bác sỹ truyền nhiễm; 2 bác sỹ xét nghiệm; 03 kỹ thuật viên huyết học; 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

* Tiếp tục chương trình đối thoại nhằm tìm giải pháp hỗ trợ sản xuất trên địa bàn, sáng 15/8, thành phố Vinh tổ chức Tọa đàm với các doanh nghiệp về chủ đề “hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Vinh với các địa phương trong và ngoài nước”.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã có một số phát biểu nhằm làm rõ thực trạng hợp tác đầu tư, các kinh nghiệm từ thực tiễn doanh nghiệp và đề xuất với thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nút thắt nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư và liên doanh liên kết trong thời gian tới…

Các đại biểu phát biểu góp ý về chính sách hỗ trợ hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết.. Ảnh: Nguyễn Hải

* Đã tìm thấy người phụ nữ thăm con trai ở Quỳnh Lưu đi lạc đến Yên Thành. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, lúc 14 giờ 30 chiều 15/8, gia đình đã tìm thấy bà Lê Thị Huệ (53 tuổi) bị lạc đường ở huyện Yên Thành sau khi ra thăm con trai ở Quỳnh Lưu.

Anh Nguyễn Đình Tùng (con trai nạn nhân) cho biết, sau gần 1 ngày đi tìm kiếm ở khắp nơi từ Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì đầu giờ chiều nay gia đình đã tìm thấy bà đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bên đường đoạn qua xã Đức Thành (Yên Thành). Do đi lạc đường gần một ngày trời nên bà Huệ giường như kiệt sức vì mệt và đói khát, người thân đã mua sữa cho bà uống để lại sức, sau đó đưa bà về nhà.