Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/1

* Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.

(Ảnh: TTXVN)

* Hơn 88% doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An kinh doanh có lãi. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An sáng 16/01. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2020, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã đạt tổng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng, chỉ giảm 1,09% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 264 triệu USD (tăng 6,8% so với cùng kỳ, chiếm 23,65% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh).

Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách tỉnh gần 2.170 tỷ đồng (chiếm gần 15% thu nội địa của tỉnh), nộp ngân sách Trung ương đạt hơn 585 tỷ đồng. Có 118/133 doanh nghiệp dự kiến có lãi, tổng lãi đạt 3.722 tỷ đồng…

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh và Phan Thị Hoan trao tặng Huy hiệu 30, 40 và 45 tuổi Đảng cho 8 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

* Với việc bị cấm chặt đào rừng tự nhiên để chơi tết, hiện nay nhiều người dân Nghệ An đã đổ về các làng hoa cây cảnh, nhà vườn trồng đào tết để chọn lựa và đặt cọc đào cho dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân (TP.Vinh), người trồng đào có thâm niên tại địa phương hiện có 150 gốc đào vườn từ 3 năm tuổi. Thường thì đến ngày 15/12 Âm Lịch, ông mới bận rộn với công việc tiếp khách đến xem đào, tuy nhiên năm nay, ngay từ đầu tháng đã có nhiều người dân nội thành Vinh tìm về xem đào, hỏi giá…

Người dân TP.Vinh tìm đến xã Nghi Ân để xem đào và đặt cọc đào vườn cho tết sắp tới. Ảnh: Quang An

* Từ ngày 14 - 17/1, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Đoàn công tác tiến hành khảo sát đánh giá, hoàn thiện sản phẩm du lịch mạo hiểm “Chinh phục đỉnh Puxailaileng” tại huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác có 40 thành viên, gồm đại diện các đơn vị: Vụ Lữ hành - Tổng Cục Du lịch; Sở Du lịch Hà Nội; Sở Du lịch Nghệ An; lãnh đạo huyện Kỳ Sơn; các doanh nghiệp lữ hành thuộc CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội và các chuyên gia về du lịch mạo hiểm. Trong thời gian 4 ngày 3 đêm (từ 14-17/1), Đoàn công tác sẽ tiến hành chinh phục đỉnh Puxailaileng với độ cao 2.720 m, thuộc địa bàn xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), giáp với đường biên giới Việt – Lào, được xem là cao nhất Bắc Trường Sơn.

Đoàn công tác trên đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

* Thực hiện chương "Tết vì người nghèo" Tân Sửu năm 2021, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã về xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn chúc Tết và trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới này. Tổng trị giá các phần quà trên 63 triệu đồng. Đây là số tiền được tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đóng góp thực hiện chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị giúp đỡ 1 xã nghèo của tỉnh Nghệ An.

Trao tặng đồng phục cho học sinh Trường THCS bán trú Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong đó, có 2 đối tượng nguyên là Chủ tịch UBND xã.

Trong thời gian tại vị, hai ông Lưu Quang Thượng và Trần Công Oanh đã để ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1980), nguyên công chức địa chính của UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc tiến hành lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cây trồng do mưa lụt để rút tiền của ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng.

Các đối tượng Trần Công Oanh - Lưu Quang Thượng - Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: Vương Linh

* Ngày 16/1, ông Hồ Minh Triêu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, trên địa bàn xóm 1 xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo đó, khoảng 6h sáng ngày 16/1, người dân xóm 1, xã Quỳnh Hoa phát hiện mùi khét bốc lên từ nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1984). Khi chạy đến thì mọi người nhìn thấy chị T. đang nằm bất tỉnh trên nền nhà với nhiều vết thương trên đầu đang chảy máu. Còn chồng và con trai chị T đã tử vong vì bỏng nặng trong nhà tắm cạnh bếp. Bên cạnh thi thể 2 cha con có một bình gas.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.