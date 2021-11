Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/11

* Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt các nhóm tác giả, tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3 năm 2020 - 2021. Giải có 1.181 tác phẩm của các nhóm tác giả, tác giả đến từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức giải đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Tỉnh Nghệ An có 3 tác phẩm đạt giải, gồm tác phẩm “Chính sách nhiều, hiệu quả ít” của nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; “Khuất tất trong thực hiện hỗ trợ dân tộc Ơ đu ở Nghệ An” của tác giả Trịnh Xuân Thống, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam thường trú Nghệ An; “Nói không với dự án thủy điện nhỏ” của tác giả Ngô Nhật Lân, Báo Nghệ An.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tôn vinh các nhóm tác giả, tác giả đạt giải. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều cùng ngày, các đoàn công tác của tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp (Nghi Lộc) và bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Lê

* Đại diện duy nhất của Nghệ An vào top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2021. Đó là anh Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu). Từ 15 đến 25/11, Hội đồng giải thưởng tiếp tục tổ chức bình chọn qua mạng và họp đánh giá, bình chọn 10 tài năng trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2021.

Anh Hồ Xuân Vinh (sinh năm 1987) từng sở hữu 11 công trình sáng tạo, sáng chế đã cấp bằng và được các cấp ngành cấp tỉnh, Trung ương trao giải. Ảnh: NVCC

* Ngày 16/11, Nghệ An ghi nhận 77 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6 ca cộng đồng. Các địa phương cùng lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành truy vết những người liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 cộng đồng mới, nhất là những trường hợp F1.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Vào lúc 19h hôm nay, tuyển Việt Nam đối đầu ĐT Saudi Arabia. HLV Park Hang-seo khẳng định tuyển Việt Nam chiến đấu tới cùng để có điểm trước bất cứ đối thủ nào, kể cả Saudi Arabia - đội đang dẫn đầu bảng B.