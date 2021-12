Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/12

* Ngày 16/12, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Vinh sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2 ứng cử trên địa bàn TP. Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021; đồng thời trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 16/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp. Tăng cường trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền về xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

* 2 đại diện của Nghệ An tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2021. Hội thi Báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi khu vực II diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17/12/2021 tại tỉnh Lâm Đồng.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham gia Hội thi. Ảnh Trần Đại Nghĩa

* Chiều 16/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với huyện Hưng Nguyên theo chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vi hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Hưng Nguyên tiết kiệm hơn 17 tỷ đồng do sắp xếp đơn vị hành chính.

* Sáng ngày 16/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 15/12 đến 06h00 ngày 15/12), Nghệ An ghi nhận 41 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương (Đô Lương: 10, Quỳnh Lưu: 06, Nghĩa Đàn: 05, Diễn Châu: 04, Thái Hòa: 03,TP Vinh: 03, Kỳ Sơn: 02, Cửa Lò: 02, Quỳ Hợp: 02, Con Cuông: 01, Hoàng Mai: 01, Quỳ Châu: 01, Tân Kỳ: 01). Trong đó có 08 ca cộng đồng (Thái Hòa: 03, Nghĩa Đàn: 04, Quỳnh Lưu: 01).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.