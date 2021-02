Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

* Sáng 16/2 (mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021. Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà, chúc sức khỏe và mong các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ có thêm nhiều công trình đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng năm mới gia đình Tiến sỹ Nguyễn Văn Định. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác". Tại buổi phát động, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ”, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Dự kiến năm nay cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng hơn 80.000 cây, trong đó sẽ có hơn 25.000 cây ăn quả các loại và hơn 55.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

* Sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày, từ ngày mai 17/2 (tức mồng 6 Tết) học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại đi học bình thường. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường trước khi học sinh trở lại phải vệ sinh sân trường, đảm bảo sạch sẽ, không gian thoáng mát và khử trùng.

Học sinh Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (thành phố Vinh) rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: MH

* Mặc dù đã hết Tết, nhưng tại các bến xe, ga tàu và các điểm đón xe Bắc Nam nằm trên Quốc lộ 1A và đường tránh Vinh vẫn có rất ít khách đi xe. So với những năm trước, năm nay lượng khách đi đã sụt giảm hẳn, đây là điều được dự tính trước bởi vì do dịch bệnh.

Từ ngày mùng Một đến mùng 4, tại ga Vinh đã có 404 người hủy vé. Ảnh: TĐ

* Sáng 16/2, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Vinh đã tổ chức trao trả lại số tài sản bị đánh rơi cho chị Nguyễn Thị Ngà (SN 1996) quê ở Khối 9, thị trấn Đô Lương (Nghệ An). Trước đó, vào lúc 8h00' cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực lối vào khu đền thờ Hoàng Đế Quang Trung, đường Ngô Thì Nhậm, TP. Vinh. Tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP. Vinh đã phát hiện 1 chiếc ví bị rơi ở ven đường.