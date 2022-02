Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

* Sở Giao thông Vận tải Nghệ An thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn các địa phương có dịch cấp độ 4, gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh đi/đến các bến xe: Phía Đông thành phố Vinh, chợ Vinh, miền Trung, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch; xe taxi, xe vận chuyển học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh và trên các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã có dịch được công bố cấp độ 4. Thời gian tạm ngừng hoạt động từ 00h00’ ngày 16/02/2022 đến khi có thông báo mới.

Xe khách vắng tanh do ảnh hưởng dịch Covid - 19. Ảnh: Q.A

* Nghệ An thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến giai đoạn 2021 – 2030. Đây là mô hình mới nhằm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

* Sáng nay, ngày 16/2, công nhân tại Công ty TNHH EM-tech Việt Nam (TP. Vinh) đã quay lại nhà xưởng làm việc. Trước đó, chiều 15/2, công nhân lao động Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam đã ngừng việc tập thể để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ.

Quang cảnh tại Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam sáng nay (ngày 16/2). Ảnh: P.V

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 15/02/2022 đến 06h00 ngày 16/02/2022, Nghệ An ghi nhận 1.188 ca dương tính mới với COVID-19.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Tình hình dịch Covid-19 cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng diễn biến phức tạp, số người bệnh dương tính với Covid-19 tăng đột biến. Giá test Covid-19 trên địa bàn TP Vinh đang có mức chênh lệch khá nhiều giữa các đơn vị tổ chức test.

Giá test nhanh Covid -19 tại TP Vinh dao động từ 60.000 – 110.000 đồng/1 người. Ảnh: Ân Phú

* Ra Giêng, bà con ở huyện Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn… bước vào mùa thu hái chè Xuân, tuy nhiên người trồng chè và các cơ sở thu mua đang đối diện nhiều khó khăn vì giá chè búp tươi giảm sâu so với các năm trước.