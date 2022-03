Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/3

* Sáng 16/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TX.Thái Hòa xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình mà không ban hành quyết định thu hồi đất; công nhận quyền sử dụng đất của người dân theo thực tế sử dụng, đảm bảo quyền lợi cho người dân; lưu ý các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết những vụ việc tương tự thì cần phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn.



* Chiều 16/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được cung cấp tại địa chỉ https:// baocao.nghean.gov.vn.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

ĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tùy theo từng đối tượng, số học phí được miễn giảm cao nhất là 84.000 đồng/tháng (dành cho học sinh thuộc khối mầm non công lập, mầm non, tiểu học ngoài công lập các phường thuộc thành phố Vinh). Trên toàn tỉnh, mức hỗ trợ là 30%/tháng.