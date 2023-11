Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5.322 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; UBND tỉnh Nghệ An thông qua 13 báo cáo, 11 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; Lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương... là những nội dung chính trong ngày.

* Nghệ An hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5.322 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Thông tin trên được nêu tại cuộc họp đánh giá kết quả 10 tháng triển khai thực hiện; triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiều 16/11.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/11, tại phiên họp chuyên đề tháng 11, UBND tỉnh Nghệ An đã nghe, cho ý kiến và thống nhất thông qua 13 báo cáo, 11 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh tháng 11/2023. Ảnh: Phạm Bằng

* Tại phiên họp chuyên đề tháng 11/2023 của UBND tỉnh vào sáng 16/11, Chánh Thanh tra tỉnh Chu Thế Huyền đã báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã phát hiện 29 vụ/119 bị can có hành vi tham nhũng. So với năm 2022, số vụ giảm nhưng số bị can tham nhũng tăng 55 bị can.

Chánh Thanh tra tỉnh Chu Thế Huyền báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 16/11, lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thanh Chương, xã Thanh Thuỷ và thôn Thuỷ Chung cắt băng khánh thành nhà văn hoá mới, tổng kinh phí xây dựng hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh: M.H

* Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2023, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

* Mua bán tín chỉ carbon là thị trường mới đối với Việt Nam, song đây là “ngành” kinh tế xanh phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu. Nghệ An có tiềm năng cho thu nhập lớn từ bán tín chỉ carbon, và các cấp ngành đang từng bước tiếp cận thị trường triệu đô này.

Trồng rừng là một trong những hoạt động quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, đem lại thu nhập lớn từ mua bán tín chỉ carbon. Ảnh: Hoài Thu

* Đa cấp không phép ở Nghệ An công khai lôi kéo người dân. Ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, nhóm người trong đường dây đa cấp còn đề nghị những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp.