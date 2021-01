Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/1

* Sáng nay (17/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp phiên bế mạc. Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt là thông qua giới thiệu, bổ sung, đề cử nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: VOV

* Chiều 17/1, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hiện có 6 chi bộ trực thuộc với 43 đảng viên. Năm 2020, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho tập thể chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 2 đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

* Thời điểm cuối năm, cận Tết, nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường diễn ra phổ biến trên địa bàn TP.Vinh nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để. Được biết, trong năm 2020, các lực lượng của TP.Vinh bao gồm: Công an trật tự thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị, lực lượng các phường, xã đã ra quân và xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, xử phạt và nộp ngân sách trên 5 tỷ đồng. Trong dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán 2021, thành phố Vinh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Vỉa hè đường Nguyễn Du, gần khu vực Trường Đại học Vinh bị chiếm dụng thành nơi để hàng hóa tết. Ảnh: Nguyên Châu

* Ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại trong thời gian qua, nhiều diện tích mạ của các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị chết. Bà con nông dân khá lo lắng khi lịch gieo cấy đang đến gần.

Huyện Quỳnh Lưu khuyến cáo người dân trong điều kiện có nắng ấm tiến hành mở hai đầu luống và phải che đậy lại trước 17 giờ chiều để vừa chống rét, vừa chống chuột, rầy xâm nhập gây hại, truyền bệnh lùn sọc đen. Cùng với đó, tuyệt đối không tưới các loại phân bón lá có nhiều đạm trước khi cấy.

Người dân tát nước lên luống mạ để lân và tro nhanh ngấm xuống đất giữ ấm cho mạ. Ảnh: Hồng Diện

* Bà con nông dân trồng sắn trên địa bàn Nghệ An đang hối hả thu hoạch sắn trong niềm vui được mùa, được giá. Năm nay giá thu mua sắn cao đỉnh điểm so với 5 năm trở lại đây, trên 2 triệu đồng/tấn. Số liệu của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết, năm nay Nghệ An trồng 7.400 ha sắn cao sản, năng suất sắn đạt từ 30 - 35 tấn/ha, sản lượng ước đạt 250.000 tấn.

Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh hối hả thu hoạch sắn bán cho nhà máy. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sau trận đấu mở màn mùa giải mới với tỷ số hòa, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Với thế trận mất người sớm, tôi hài lòng với kết quả 1-1. Tình huống Văn Khánh phải nhận thẻ đỏ là một pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng hoặc trọng tài đã nặng tay, nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận.

Trận đấu cũng đã xong rồi, tôi rất hài lòng cách mà các cầu thủ SLNA nỗ lực trong suốt 2/3 thời gian trận đấu chơi thiếu người. Qua trận đấu này đã bộc lộ ra một điểm yếu, chúng tôi cần phải cải thiện".

HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: Đức Anh

* 46 tuổi, Hà Vĩnh Ngọc có gần 28 năm ăn cơm tù với 5 bản án về các tội danh trộm cắp và ma túy. Tuy nhiên, nghiệp “cơm tù, áo số” của người đàn ông này chưa kết thúc bởi một vụ trộm vô tiền khoáng hậu.

Tháng 3/2020, Ngọc mới thi hành xong bản án thứ 5 về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Thế nhưng, 2h ngày 24/7/2020, khi đang ôm chiếc cặp da đựng ma túy ngồi trên ô tô ra Hà Nội, đến địa phận huyện Diễn Châu thì Ngọc bị lực lượng phòng, chống ma túy Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật gần 400g ma túy gồm hồng phiến và thuốc lắc.