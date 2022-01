Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/1

* Sáng 17/1, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đây là Hội thảo quốc gia lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo, tiếp sau Hội thảo lần thứ nhất tổ chức tháng 12/2021 với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội thảo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 374/ UBND-NC ngày 15/1/2022 yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, ô tô vận tải khách trái quy định, xe tự chế.

Mục tiêu là nhằm tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô dưới 12 chỗ kinh doanh vận tải trái quy định, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh góp phần bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022…

Đoàn kiểm tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An kiểm tra xe quá tải trọng tại đường mòn Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu C.T.V

* Ngày 17/1, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Để hoàn thành công tác xây dựng dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương theo đúng kế hoạch đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần xác định rõ việc xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra biên giới, phát triển kinh tế, chính trị và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Trọng Kiên

* Để đảm bảo cho việc cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy ra trong dịp tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và người dân tuân thủ các biện pháp an toàn, không dựng cây nêu, cột cờ, thả đèn trời… gần đường dây và trạm biến áp.

Cùng với đó, ngày 5/1/2022, Công ty Điện lực đã có Công văn đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp để tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và các tổ chức cơ quan trên địa bàn về đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn điện trong nhân dân, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022.

Công nhân Điện lực thành phố Vinh, kiểm tra, sửa chữa aptomat các tủ điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cho khách hàng.

* Sáng ngày 17/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 16/01 đến 6h00 ngày 17/01/2022), Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Ở một diễn biến khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho hay, thông tin về việc tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản đối với người từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An thấp thứ 3 cả nước mà Bộ Y tế công bố là không chính xác.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Y tế có công điện nhắc nhở một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi cơ bản thấp. Trong đó, theo số liệu của Bộ Y tế, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản của công dân từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An chỉ đạt 76,8%, thấp thứ 3 cả nước.

Theo ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế, số liệu này không chính xác. “Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 1.975.533 người trên 18 tuổi đã tiêm đủ mũi cơ bản. Tương ứng với tỷ lệ 108%”, ông Tuệ nói và giải thích, tỷ lệ vượt 100% là do di biến động dân cư ở Nghệ An là rất lớn. Tính đến nay, Nghệ An đã tiêm tổng cộng hơn 5,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, qua rà soát toàn tỉnh có hơn 270.000 người. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 của nhóm này đã đạt 99%, và tỷ lệ tiêm mũi 2 là 70,7%. Dự kiến, đến ngày 20/1, Nghệ An sẽ hoàn thành phủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản với người từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An đã vượt 100%. Ảnh: Tiến Hùng

* Toàn bộ học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Hưng Chính, TP.Vinh đã phải dừng việc học trực tiếp tại trường, chuyển qua học trực tuyến do có học sinh nhiễm Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân là V.N.M, nam, SN 2014. Địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh. Chính quyền xã Hưng Chính cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Hưng Chính đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh của lớp cùng giáo viên chủ nhiệm với tổng số 39 người. Điều khó khăn hiện nay là chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh này.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 tại TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Ngày 17/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hết sức có ý nghĩa của Báo Nghệ An dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng. Trong năm qua Báo Nghệ An đã bám sát, kịp thời phản ánh những hoạt động của cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Có nhiều bài báo viết về những gương tốt, việc tốt, điển hình trong quân khu, qua đó giúp lan tỏa, kịp thời khích lệ được cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác Quân khu 4 thăm, chúc Tết Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

* Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương), Báo Nghệ An đã kết nối với Tập đoàn TH trao tặng 100 suất quà Tết đến 100 hộ nghèo trên địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương), mỗi suất quà là 500 ngàn đồng.