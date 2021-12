Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/12

* Sáng 17/12, tại Bảo tàng Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trọng thể tổ chức Lễ khánh thành Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An ngày 15/6/1957.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

* Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác quản lý biên chế của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy đề xuất với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương: việc giao biên chế cho Nghệ An cần xem xét trên cơ sở các yếu tố đặc thù như: diện tích, dân số, đơn vị đầu mối hành chính cấp huyện, xã, tính chất tôn giáo, dân tộc và địa bàn biên giới. Nghệ An là tỉnh có đường biên giới trên bộ dài nhất cả nước với hơn 468 km, tỉnh có 82km đường bờ biển; 21 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 11 địa phương thuộc khu vực miền Tây.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

* Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm này đang được gấp rút thi công. Đặc biệt các nhà thầu đang tập trung rất nhiều máy móc, nhân lực thi công hầm Trường Vinh đoạn nối địa phận Nghệ An và địa phận Thanh Hóa.

Cửa hầm Trường Vinh phía bên Nghi Sơn - Thanh Hóa do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thi công. Ảnh: Trân Châu

* Chào đón Giáng sinh năm 2021, giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã trang hoàng giáo đường với nhiều công trình đẹp, trong đó đặc sắc nhất là cây thông Noel làm từ hàng nghìn cây nứa.

Cây thông này được làm nên từ sắt thép, hàng nghìn cây nứa, hàng nghìn dây led, dây kim tuyến... Tiếp tục sử dụng chất liệu nón lá để trang trí Giáng sinh, trên cây thông cũng có khá nhiều chiếc nón lá. Ảnh: Huy Thư

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 16/12 đến 6h00 ngày 17/12), Nghệ An ghi nhận 37 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* UBND huyện Tân Kỳ vừa có thông báo áp dụng cấp độ dịch ở mức 1, mức thấp nhất của thang 4 cấp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, đối với 22/22 xã, thị trấn.

Người dân Tân Kỳ trở lại hoạt động bình thường khi địa phương áp dụng cấp độ dịch ở mức thấp nhất của thang 4 cấp. Ảnh: Xuân Hoàng

* Công an thị xã Thái Hòa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Văn Tài (sinh năm 1996), trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương. Trước đó, Tài đã sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 nạn nhân.