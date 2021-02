Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

* Sáng 17/2 (tức mùng 6 tết Xuân Tân Sửu), cơ quan HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên cơ quan HĐND tỉnh đã tổ chức lễ trồng 10 cây hoa ngọc lan tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 17/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021. Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Vinh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Trung tâm Trẻ mồ côi - khuyết tật tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc; gia đình ông Trịnh Xuân Giáo (trú xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh).

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hôm nay học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trở lại trường học. Do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cơ bản được khống chế, nên việc đi học của học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Trước khi bước vào môn học, các em học sinh được giáo viên phổ biến về khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ảnh: Đức Anh

* Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, hệ thống camera giám sát đã phát hiện, ghi nhận 552 trường hợp vi phạm ATGT. Trong kỳ nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 3 vụ, tăng 2 người chết, giảm 3 người bị thương.