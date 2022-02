Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

* Sáng 17/2, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có 9 địa phương ở Nghệ An không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp. Các địa phương còn lại tổ chức lễ ngắn gọn, không quá 25 phút và hạn chế đại biểu, người thân tham gia.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an. 100% tân binh đều được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và được xét nghiệm bằng phương pháp PCR có kết quả âm tính với Covid-19 tính đến ngày giao, nhận quân.

Được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các tân binh đều tỏ rõ sự phấn khởi, quyết tâm trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh

* Cùng với sự động viên viên của nhân dân các địa phương, sáng 17/12, lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương tổ chức tặng hoa, quà cho tân binh và các đơn vị nhận quân. Tại huyện Con Cuông, dự lễ giao, nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Quân khu IV, Tỉnh đội và huyện Con Cuông tặng quà cho đơn vị nhận quân và công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa

* Tại thị xã Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An cùng Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An dự lễ giao, nhận quân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đào Tuấn

* Huyện Tân Kỳ năm nay có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 158 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 14 người thực hiện nghĩa vụ công an. Dự lễ giao, nhận quân tại Tân Kỳ có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh QK4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa động viên đại diện các đơn vị nhận quân và đại diện thanh niên nhập ngũ. Ảnh: T.G

* Dự lễ giao nhận quân tại Đô Lương có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị nhận quân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: M.H

* Để chủ động nguồn nước phục vụ cho vụ lúa xuân, ngay cả thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, các địa phương, đơn vị thủy lợi trên địa bàn Nghệ An đã triển khai vận hành, điều tiết nước tưới vụ xuân đảm bảo đủ nước để cây lúa sinh trưởng tốt.

Cụm bơm điện Đại Thành thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành bơm nước cho lúa xuân. Ảnh: Văn Trường

* Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh mạnh và mưa, từ ngày 19 - 23/02/2022, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Từ ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

* Sáng 17/2, Nghệ An ghi nhận 1.219 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 329 ca cộng đồng. Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất: TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên.