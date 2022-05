Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

* Trong những ngày tháng Năm lịch sử, những người con đất Việt lại hành hương về với Kim Liên, thăm Hoàng Trù, Làng Sen, nơi Bác Hồ đã cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng tuổi thơ. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật đơn sơ, mộc mạc, gắn bó với Bác. Sau mỗi kỷ vật là một câu chuyện xúc động về cuộc đời, đạo đức cao đẹp, nhân cách lớn lao mà bình dị của Người. Những kỷ vật giản dị làm nên sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* "Nhà ông Phó bảng ở làng Sen - Nơi sáng ngời nhân cách gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh” là bài viết xúc động về ngôi nhà Bác ở Làng Sen. Ngôi nhà đã đi vào trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế với nhiều cảm xúc thiêng liêng. Có ai nghĩ rằng, một vị lãnh tụ dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới lại sống một cuộc đời dung dị, lớn lên trong một ngôi nhà mộc mạc, khiêm nhường đến vậy. Nơi đây đã lưu giữ trọn vẹn và tỏa sáng nhân cách gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh tâm hồn Việt Nam, cốt cách Việt Nam.

Dòng người về thăm quê Bác trong những ngày tháng Năm. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

* Trên khu vực Tây Bắc Nghệ An, hòa chung không khí thi đua của thiếu nhi cả nước chào mừng 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), các cấp bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh trên toàn huyện Quế Phong sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó không ngừng bồi đắp, nhân lên tình yêu đối với Bác Hồ và quê hương đất nước.

Các em học sinh sôi nổi tham gia Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ với nhiều cách thể hiện sáng tạo, chân thật và giàu tình cảm. Ảnh: Thu Trang

* Sáng 17/5, Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới với Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Liên tịch triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2022.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác năm 2022 thống nhất hợp tác, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên cơ sở những chủ trương, kế hoạch hợp tác, góp phần giữ vững tình hình, tạo điều kiện ổn định xây dựng, phát triển kinh tế khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Lào.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng Ùn-Chằn-Đèng Văn Sổm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào ký biên bản liên tịch hợp tác năm 2022. Ảnh Ngọc Thăng

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Người dân làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C

* Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chỉ ra Nghệ An sẽ có 6 trung tâm đô thị, trong đó có Diễn Châu. Với những lợi thế sẵn có, việc trở thành tâm điểm đầu tư, phát triển của tỉnh chính là cơ hội "vàng" để Diễn Châu bứt phá. Đây chính là nội dung bài viết: “Quy hoạch huyện Diễn Châu thành trung tâm đô thị tương lai của Nghệ An”.

Một góc thị trấn Diễn Châu về ban đêm. Ảnh: mytour.vn

* Việc dạy bơi trong nhà trường vừa tăng cường kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho học sinh. Đây cũng là một hình thức giải trí bổ ích, giúp học sinh giảm áp lực căng thẳng khi đến trường. Hiện nay nhiều trường học đã đưa môn bơi lội vào giảng dạy trong học đường.

Chủ trương dạy bơi trong trường học đã được ngành giáo dục Nghệ An phát động nhiều năm nay. Tuy vậy, trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

* Trước tình hình vi phạm vượt quá tải trọng cho phép đối với các phương tiện vận tải, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sau khi tăng cường kiểm tra, xử lý, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 495 trường hợp.

Trong đó có 73 trường hợp vượt chiều cao thùng xe; 35 trường hợp vượt chiều dài thùng xe; 86 trường hợp quá tải thiết kế từ 10-30%; 17 trường hợp quá thiết kế 30-50% thùng xe; 3 trường hợp quá tải thiết kế 50-100%; 22 trường hợp quá tải cầu, đường; 26 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thùng xe...