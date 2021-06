Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/6

* Sáng 17/6, tại buổi làm việc với huyện Diễn Châu để bàn và quyết định các phương án cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện cùng lực lượng chức năng chủ động, quyết liệt hơn nữa, tăng cường các biện pháp mạnh hơn để khống chế, kiểm soát, không để dịch lây lan trong diện rộng. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo có thêm ca thứ 2 nhiễm Covid-19 ở Diễn Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Diễn Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Để phòng, chống dịch hiệu quả, UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6/2021. Theo ghi nhận của P.V Báo Nghệ An, trong sáng 17/6, người dân, chủ kinh doanh trên địa bàn TP. Vinh đã thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Cũng trong ngày, lãnh đạo TP Vinh thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng, chống dịch ở phường Hưng Dũng. Nhiều người dân cũng đã đến tặng quà, hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch.

Một người dân trong khu vực phong tỏa ra điểm chốt Nguyễn Duy Trinh để nhận thực phẩm. Ảnh: Nhật Lân

* Trong khi đó, Sở Y tế Nghệ An vừa thêm một thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm, quán cafe liên quan đến "bệnh nhân 11633", trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh và "bệnh nhân 11634" ghi nhận ở huyện Diễn Châu.

Phun hóa chất khử khuẩn ở những điểm liên quan Covid-19 tại TP Vinh. Ảnh: Thành Cường.

* Đ ến chiều ngày 17/6, Nghệ An ghi nhận thêm ca thứ 6 dương tính với Covid-19. ến chiều ngày 17/6, Nghệ An ghi nhận thêm ca thứ 6 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là cháu bé 5 tuổi, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh

* Ở diễn biến khác, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Nghi Thái triệu tập làm việc đối với C.T.L. (SN 1992), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó, ngày 16/6, lực lượng chức năng phát hiện Facebook có tên Linh Nhung đăng tải nội dung liên quan trường hợp N.T.M. bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh rằng: “Ai hóng anh Nghi Thái với em Trà My chưa, sắp không thở được rồi”, kèm theo đó là bình luận “ngủ với em Trà My giờ vợ đóng cửa không ra khỏi nhà, chết là chết cả”.

C.T.L tại cơ quan công an. Ảnh: CSCC

* Đã nhiều năm rồi, Nghệ An mới có một điểm 10 môn Ngữ văn tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Với điểm 10 Ngữ văn, điểm Toán 9 và điểm Ngoại ngữ là 6,6 thì em Bùi Thảo Nguyên (học sinh Trường THCS Thanh Yên - huyện Thanh Chương) cũng giành luôn vị trí Thủ khoa đầu vào Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương).