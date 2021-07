Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

(Baonghean.vn) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An; Yêu cầu rà soát công dân từ địa phương khác về tỉnh Nghệ An; Bỏ test nhanh khi ra vào bệnh viện; Những hình ảnh tại tâm dịch Chăm Puông; Thêm nhiều khu vực ở TP.Vinh được gỡ phong tỏa… là những thông tin nổi bật trong ngày 17/7 diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.