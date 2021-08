Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/8

* Sáng 17/8, Nghệ An có 20 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nhiều ca đã được cách ly từ trước. Trong đó, có 8 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh, chợ Quang Trung; 6 ca từ các tỉnh phía Nam về; 5 liên quan đến bệnh nhân dương tính ở Hà Tĩnh; 1 ca liên quan sàng lọc trường hợp nghi ngờ.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người liên quan chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Quang An

* Trưa 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng thị xã Thái Hòa. Một trong những nội dung được quyết định là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thị xã Thái Hòa để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18 giờ ngày 17/8/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 họp khẩn cùng thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Chung

* Trong ngày 17/8, 2 xóm tại xã Công Thành và Bảo Thành ở huyện Yên Thành đã phải cách ly để phòng, chống dịch do có 2 ca tái dương tính.

Từ 10h ngày 17/8, xóm 5 của xã Bảo Thành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cũng liên quan đến phòng, chống Covid-19, cùng với cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới.

Điểm phong tỏa trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Hồng Sơn. Ảnh: Q.A

* Để phòng, chống dịch Covid-19, TP. Vinh lập 14 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào. Cùng đó, bắt đầu từ ngày 17/8, tạm dừng tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định từ TP.Vinh đi các huyện, thị xã trong tỉnh và nhiều tuyến vận tải khách liên tỉnh từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc.

Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh đã phải nằm chờ tại Bến xe Bắc Vinh trong một thời gian dài. Ảnh: Tiến Đông

* Tại địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ xem xét phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng thẻ vào chợ cho người dân sinh sống trên địa bàn. Đó là một nội dung được ngành Công Thương Nghệ An đề cập trong cuộc họp sáng 17/8.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 17/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can để phục vụ công tác điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.