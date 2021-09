Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

* Nghệ An tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và thử nghiệm hệ thống hội nghị trực tuyến đến tận cấp xã. Cổng thông tin Covid-19 tỉnh sẽ cung cấp thông tin chính thống, phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn. Qua đó, phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khai trương hệ thống Cổng thông tin Covid -19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch đến tận xã, sau khi hệ thống hội nghị trực tuyến đến tận cấp xã được khai trương trong sáng cùng ngày. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp để bảo vệ thành quả chống dịch, duy trì ổn định trạng thái bình thường mới vững chắc, lâu dài; từ đó khôi phục sản xuất.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An trích 3 tỷ đồng hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo mua 1.500 điện thoại thông minh và kêu gọi VNPT Nghệ An hỗ trợ 1.500 sim 4G với tổng giá trị 900 triệu đồng nhằm giúp các học sinh nghèo học trực tuyến.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và VNPT Nghệ An trao hỗ trợ đến ngành Giáo dục tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 17/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 16/9 đến 6h00 ngày 17/9), Nghệ An ghi nhận 01 ca dương tính mới với Covid-19 tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân (BN) là F1 đã được cách ly từ trước.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là tại các KCN, doanhh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, các chợ dân sinh trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Nghệ An đã triển khai xây dựng Bản đồ an toàn Covid-19 cho các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính đến ngày 16/9/2021, mặc dù nhiều địa phương đã trở về trạng thái an toàn mới (màu xanh), nhưng Nghệ An vẫn là địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ với Covid-19. Ảnh: Tiến Đông

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ven Thị Thủy, SN 1992, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”.