Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/1

* Sáng 18/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với 21 điểm cầu nhằm tổng kết thực hiện QCDC cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Khái quát những kết quả cũng như tồn tại trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiều thành viên trong Ban chỉ đạo chưa tham gia hoạt động tích cực, chất lượng; Vẫn còn một bộ phận công chức, mặc dù không nhiều nhưng đang thiếu ý thức, trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ; vẫn còn cơ quan, doanh nghiệp ngại đối thoại với người lao động, người dân…

Bước sang năm 2021, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, khối lượng công việc lớn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện QCDC cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện QCDC cơ sở phải gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và gắn với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc thực hiện QCDC cơ sở phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, công tác dân vận chính quyền. Các cấp, ngành, đơn vị phải phát huy quyền làm chủ của người dân; tiếp tục tìm và xây dựng, nhân rộng các điểm sáng trong thực hiện QCDC cơ sở.

* Chiều 18/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thái - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, Đại tá Lê Văn Thái sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Đại tá Lê Văn Thái. Ảnh: Đức Vũ

* Ngày 18/1, tại Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, chính sách lao động, học nghề cho quân nhân xuất ngũ năm 2021.

Tại buổi hướng nghiệp, các chiến sĩ, hạ sĩ quan được các đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn, giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề, xuất khẩu lao động tại các nước trong khối ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhằm mục đích đồng hành cùng tất cả người lao động trên bước đường lập thân, lập nghiệp xây dựng tương lai.

Các chiến sĩ đăng ký tham gia tuyển dụng với các doanh nghiệp. Ảnh: Trọng Kiên

* Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021. Theo đó, tại Kỳ thi năm nay đoàn học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 102 thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Kết quả, toàn đoàn có 81 học sinh đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 25 giải Nhì, 27 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Trong số 7 giải Nhất đạt được trong năm nay, có 1 giải Nhất môn Toán, 1 giải Nhất môn Tin, 1 giải Nhất môn Vật lý, 1 giải Nhất môn Lịch sử, 1 giải Nhất môn Ngữ văn và 2 giải Nhất môn Sinh học.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trước khi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: PV

* Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, hiện tại các hộ dân trồng hoa trên địa bàn Nghệ An đang tất bật chăm sóc cho vườn hoa để kịp cung ứng cho thị trường trong dịp Tết...

Tết đến gần, không khí trên các vườn hoa tại các làng nghề hoa, cây cảnh ở các xã Nghi Liên, Nghi Ân (TP.Vinh) trở nên sôi động, nhộn nhịp. Ở nhiều địa phương khác như: Thanh Chương, TX.Thái Hòa, Quỳnh Lưu… năm nay nhiều hộ dân cũng tham gia trồng hoa. Để chống chọi với trời rét đậm, đồng thời hãm cho hoa không nở sớm, nhiều nhà vườn đã thắp sáng đèn suốt đêm cho vườn hoa của mình.

Để chống chọi với trời rét đậm, đồng thời hãm cho hoa không nở sớm, nhiều nhà vườn đã thắp sáng đèn suốt đêm cho vườn hoa của mình. Ảnh: Tiến Đông

* Vào 16 giờ ngày 17/1, em Nguyễn Bá Huy ở xã Liên Thành (Yên Thành) được chị gái đèo sau xe đạp đi chơi trên bờ sông cách nhà chừng 700m. Đang đạp xe, chiếc dép của chị không may văng xuống sông. Huy liền nhảy khỏi xe và xuống sông để lấy dép cho chị. Khi bơi lên bờ, Huy đã không bám được bờ vì meo đất trơn trượt nên bị dòng nước cuốn trôi.

Đến sáng 18/1, lực lượng cứu hộ xã Liên Thành, huyện Yên Thành đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện Yên Thành nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Khu vực em Nguyễn Bá Huy bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể em trong đêm 17/1. Ảnh: CSCC

* Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Xồng Giống Và (SN 1980) và Và Chơ Cha (SN 1983) cùng trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 17/1, lực lượng phá án đã khống chế, bắt gọn đối tượng cùng tang vật là 4 bánh heroin, 1 điện thoại di động.