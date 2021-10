Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/10

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức kỳ họp đột xuất; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Sáng 18/10, Nghệ An ghi nhận 15 ca nhiễm Covid-19 mới... Đó là những nội dung nổi bật trong ngày.