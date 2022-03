Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế; HĐND tỉnh cho ý kiến việc ban hành cơ chế đặc thù với huyện Đô Lương; Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An; Từ 4/4 nhiều bậc học ở Nghệ An sẽ đi học trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 18/3.