Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/7

* Sáng 18/7, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác, nghỉ hưu ở Hà Nội vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.



Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cầm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương… và nhiều đồng chí khác đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và Thường trực Tiểu ban Văn kiện để xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

*Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), chiều 18/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, trao 2 ngôi nhà đại đoàn kết ở huyện Đô Lương, trao 3 suất quà cho gia đình chính sách huyện Anh Sơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp đó, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Khu di tích Quốc gia Truông Bồn. Cũng tại đây đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình là cụ Bùi Tiến Khoan (sinh năm 1911) ở xã Mỹ Sơn và cụ Lê Tiến Hổ (sinh năm 1936) ở xã Nam Sơn, cùng huyện Đô Lương). Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, đến thăm và trao quà cho 3 gia đình người có công ở huyện Anh Sơn

* Với chuyên đề “Đổi mới kinh tế đồng bộ thể chế kinh tế với đổi mới thể chế chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam”, sáng 18/7 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; BTV các đoàn thể Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, báo cáo viên cơ sở; các đồng chí bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị diễn ra trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được xem là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt trên diện rộng, ngày 18/7 đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống hạn ở hai huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Theo báo cáo của huyện Nghi Lộc, tính đến ngày 17/7, địa phương này có gần 3.000 ha lúa bị hạn, trong đó gần 900 ha hạn nặng, đang có dấu hiệu chết cháy; dự kiến nếu 10 ngày tới không có mưa, toàn bộ 5.590 ha lúa của Nghi Lộc sẽ không có nước tưới, trong đó 3.000 ha có khả năng mất trắng.

Còn tại Hưng Nguyên, hiện đã có 1.500 ha lúa bị hạn, trong đó 800 hạn nặng, 400 ha có nguy cơ chết cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại trạm bơm Hưng Châu. Ảnh: Phú Hương

* Doanh nghiệp Nghệ An sẽ hoạt động như thế nào vào thời kỳ “hậu” Covid. Đây là vấn đề được nêu tại Hội thảo "Bí quyết kinh doanh, bài học thương trường và con đường dẫn đến thành công" do Hội Doanh nhân tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 18/7, tại TP.Vinh.

Tại hội thảo, các học viên đã được chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp. Một số nội dung được đề cập Hội thảo là: Lựa chọn cách thức kinh doanh phù hợp nhất tại thời điểm này; Những bài học đắt giá nơi thương trường; Thế nào là kinh tế chia sẻ và vai trò của người đứng đầu các doanh nghiệp...

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho doanh nhân Phạm Đình Đoàn. Ảnh: Quang An

* Sự kiện được quan tâm nhất trong ngày hôm nay chính là kỳ thi tốt nghiệp THCS - lên lớp 10 của hơn 35.600 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây được xem là kỳ thi quan trọng không thua kém kỳ thi đại học, cao đẳng hàng năm, kết quả thi cũng là cơ sở để các em chuyển cấp lên lớp 10 theo nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Buổi sáng các em thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi Tiếng Anh. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, cả đề Văn và tiếng Anh đều vừa sức, không đánh đố học sinh như đợt thi thử trước đó.

Buổi thi đầu tiên, toàn tỉnh có 35.609/35.701 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh vắng thi là 92 em. Ngày thi đầu tiên, có 1 thí sinh vị phạm quy chế thi tại Hội đồng thi THPT Diễn Châu 4. Buổi thi diễn ra an toàn không có sự cố bất thường xảy ra.

Các giám thị hướng dẫn thí sinh điền các thông tin vào giấy thi. Ảnh: Đức Anh

* Kỳ thi lên lớp 10 diễn ra trong thời tiết nắng nóng cao điểm, và việc có sự xuất hiện, hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần giảm áp lực lên học sinh, phụ huynh cũng như các cơ quan chức năng tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực thành phố Vinh đều có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện. Qua đó, các sỹ tử được tiếp nước, hướng dẫn làm thủ tục, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau mỗi buổi thi. Thậm chí tại huyện Nghĩa Đàn, các anh chị thanh niên tình nguyện còn cấp phát nước uống và sữa miễn phí; giới thiệu quán ăn giá rẻ đảm bảo vệ sinh, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình tham gia dự thi.

Với địa bàn đặc thù như Kỳ Sơn, tại Trường THPT Kỳ Sơn, đoàn trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn Mường Xén và Công an huyện tổ chức vận động quyên góp kinh phí để nấu gần 500 suất cơm miễn phí và phát 500 chai nước cho thí sinh dự thi. Được biết, điểm thi của trường có hơn 500 thí sinh và chủ yếu đều có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở xa. Vì thế, không chỉ chuẩn bị cơm nhà trường còn vận động các hộ dân được gần 60 phòng trọ miễn phí và giá rẻ để các thí sinh và phụ huynh yên tâm đến dự thi…