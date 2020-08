Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/8

* Chiều 18/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh, đồng thời bày tỏ chia sẻ trước những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sỹ để mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời mong muốn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ, có nhiều chiến công hơn; xứng đáng là cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ.

* Hoàn thành chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 2 ngày (17 và 18/8), 244 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.600 đảng viên của 133 tổ chức cơ sở Đảng tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Thực hiện tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo mối liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cùng đó, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đã tiến hành bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Thị Hoan được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Thông yêu cầu huyện Quế Phong cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông, lâm, thủy sản, quy hoạch nông thôn mới... Huyện cần cải thiện, nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý và khai thác dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia do Chính phủ và các đối tác đầu tư trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Trương Minh Cương tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 18/8, UBND tỉnh tiếp đón và gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình. Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình thành lập được 22 năm, có vai trò tập hợp, giúp đỡ những người con quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Bà con Nghệ - Tĩnh ở Ninh Bình luôn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó và chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống. Tuy ở xa quê, bà con vẫn luôn hướng về quê hương, dõi theo, vui mừng trước những thành tựu đạt được trong những năm gần đây và trăn trở, lo âu mỗi khi quê nhà gặp thiên tai, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống…

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 18/8, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V bằng hình thức trực tuyến. 5 năm qua (2015 – 2020), có hàng nghìn cán bộ ngành Thuế được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương.

Tại hội nghị, Tổng cục Thuế Nghệ An có bài tham luận với nội dung "Lượng hóa các rủi ro về thất thu thuế nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

* Công an huyện Tân Kỳ vừa triệu tập chị N.T.N trú tại xã Giai Xuân lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.N thừa nhận đã đăng tải thông tin bịa đặt trên với mục đích để bán khẩu trang y tế và dung dịch nước rửa tay sát khuẩn. Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.