Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/8

* Ngày 18/8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện Chỉ thị 16. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng.

Lực lượng chức năng ở TP Vinh kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 18/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 17/8 đến 6h00 ngày 18/8), Nghệ An ghi nhận 20 ca dương tính mới với Covid-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Q.A

* Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, thời điểm từ 0h ngày 19/8/2021. Yêu cầu Thị xã Cửa Lò phối hợp cùng thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc thực hiện lập chốt chặn hợp lý; hạn chế tối đa sự đi lại của người dân; tăng cường xét nghiệm; tập trung cao nhất tìm kiếm ca bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị xã Cửa Lò để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Trong ngày 18/8, cả 25 phường xã trên địa bàn TP. Vinh đều lập chốt kiểm tra người đi lại trên đường. Các chốt thay đổi địa điểm theo giờ, để kiểm tra được đồng bộ các tuyến đường các phường xã, xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do trong mùa dịch, vi phạm Chỉ thị 16.

Xã Nghi Phú lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh: Q.A

* Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố Vinh. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Trọng Tuấn

* Vào khoảng 10 giờ 35 phút ngày 18/8, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 7 với Quốc lộ 46 thuộc địa bàn khối 3 thị trấn Đô Lương, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và người điều khiển xe máy. Vụ va chạm đã làm người đàn ông đi xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, chiếc chân trái bị cán nát.