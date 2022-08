Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/8

(Baonghean.vn) - Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 53; Kết nối, xúc tiến đầu tư nông nghiệp giữa Nghệ An và Nhật Bản; Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; Tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 18/8.

* Sáng 18/8 (21/7 năm Nhâm Dần), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 53 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Nhâm Dần 2022) được tổ chức trang trọng.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Về phía Quân khu 4 có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị và các thành viên trong đoàn.

* Nhằm kết nối, xúc tiến đầu tư nông nghiệp giữa Nghệ An và Nhật Bản, sáng nay 18/8, tại thành phố Vinh đã diễn ra Hội thảo Giới thiệu bộ phận xúc tiến đầu tư nông nghiệp Nhật Bản, Diễn đàn Thị trường Nông nghiệp Nghệ An và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Hội thảo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và JICA Nhật Bản phối hợp tổ chức.

* Sáng 18/8, tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022.

* Sau khi giá xăng dầu có nhiều phiên giảm liên tiếp, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị vận tải kê khai, niêm yết giá cước, thực hiện giá cước phù hợp với giá nhiên liệu giảm. Theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An thời điểm này có 68 đơn vị được cấp phép kinh doanh vận tải hành khách, hiện có 17 đơn vị kê khai giảm giá cước vận tải.

* Người dân ồ ạt vào rừng phòng hộ tự ý khai thác trắng lâm sản, rồi tự ý trồng cây nông nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ đã nhiều lần lập biên bản, đề nghị kiểm lâm xử phạt nhưng phía kiểm lâm cho rằng, không có chế tài xử lý. Trong khi đó, sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, có nhiều ý kiến cho rằng, có thể xử phạt được tình trạng này. Đó là những tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An.

* Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý toàn diện các vấn đề của dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.