Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

* Ngày 18/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 17/9 đến 18h00 ngày 18/9), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19. Như vậy, lần đầu tiên sau 54 ngày liên tục có ca nhiễm, tỉnh Nghệ An đã có trọn vẹn 1 ngày không ghi nhận thêm người nhiễm Covid-19.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.808 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Mặc dù các ca nhiễm Covid-19 mới trong những ngày vừa qua đã giảm rất nhiều so với trước đó, tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh là không được chủ quan, lơ là, mất kiểm soát. Trên tinh thần này, Sở Y tế yêu cầu TP. Vinh thần tốc hơn nữa trong công tác điều tra, truy vết các trường hợp F0, F1.

Sở Y tế đề nghị TP. Vinh phải tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn với tần suất 3-5 ngày/lần trong thời gian thực hiện phong tỏa để bóc tách ngay các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; tổ chức xử lý môi trường ngay đối với các khu vực nguy cơ cao có F0 xuất hiện. Đặc biệt là các khu vực kín, tập trung đông người, không có sự thông khí như cầu tháng máy, hành lang chung cư…

Sở Y tế đề nghị TP. Vinh thần tốc hơn nữa trong công tác điều tra, truy vết F0, F1. Ảnh: Tiến Hùng

* Trên cơ sở thực tiễn của địa bàn và thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.Vinh đã ban hành Công văn số 6111/UBND-KT về việc quản lý người giao nhận hàng (shipper).

Theo đó, ngày 12/9/2021, UBND thành phố Vinh đã ban hành Phương án quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh hàng hóa, trong đó có phương án quản lý người giao, nhận hàng (shipper). Chỉ cho phép người giao, nhận hàng của các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động vận chuyển hàng hóa được hoạt động; đối với shipper tự do tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Shipper chờ nhận hàng trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh tư liệu Thanh Phúc

* Những trường hợp nào công dân sẽ phải cách ly khi vào địa phận tỉnh Nghệ An? Đây là một trong những nội dung được dư luận băn khoăn trong những ngày vừa qua. Giải đáp thắc mắc này, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết, ông vừa ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan và các địa phương về việc tổ chức phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát liên tỉnh.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An đề nghị, đối với công dân trở về từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5416 ngày 31/7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Bến Thủy 1. Ảnh: Tiến Hùng

* Chiều 18/9, bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trưởng đoàn y, bác sĩ đầu tiên chi viện cho TP. HCM chống dịch cho biết, toàn bộ 60 thành viên trong đoàn vừa về tới Nghệ An, sau hơn 2 tháng ở tâm dịch. Hiện nay, đoàn đang cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, sau đó sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An động viên các y, bác sĩ vừa trở về từ tâm dịch. Ảnh: C.T.V

* Hưởng ứng phát động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quyên góp ủng hộ 10 điện thoại thông minh cho các em học sinh huyện Nghi Lộc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hương

* Sáng 18/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành trao quà hỗ trợ của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho học sinh khó khăn tại 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong.

Món quà của Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long có giá trị 100 triệu đồng dành tặng cho các học sinh khó khăn để mua sắm thiết bị dạy học trực tuyến. Để kịp thời hỗ trợ cho các em, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao cho 5 huyện miền núi là Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với số tiền mỗi huyện 20 triệu đồng.