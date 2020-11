Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/11

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trường Chính trị Nghệ An nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16; Những hình ảnh thiệt hại trong đợt mưa lũ tại Thanh Chương; TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 19/11.