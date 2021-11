Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/11

* Ngày 19/11, tại TP. Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với chủ đề: Phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, vươn lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. 298 đại biểu đại diện cho hơn 476.000 hội viên tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu thống nhất cao. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Các sư thầy tiến hành nghi thức tụng kinh cầu siêu cho người đã mất vì Covid-19 - Ảnh: Ngọc Phượng

* Sáng 19/11, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 62, tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2020 – 2021.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: MH

* Ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 18/11 đến 06h00 ngày 19/11), Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH

* Hoàng Mai đã phong tỏa khu vực cảng cá Quỳnh Phương khi có ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng là người làm việc tại cảng cá Quỳnh Phương, tiếp xúc thường xuyên với chủ tàu thuyền, tiểu thương mỗi khi thuyền về bến.

Cảng cá Quỳnh Phương đã bị phong tỏa do có F0 làm việc tại cảng. Ảnh: P.V

* Công an thị xã Thái Hòa cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thị xã Thái Hòa bằng hình thức lô đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao.