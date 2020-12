Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/12

* Sáng 19/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lâm (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và phát động xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, Nhân dân xã Xuân Lâm đã xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Chỉ đạo thành lập 4 đội chèo đò cảm tử tại bến đò Vạn Rú và Chợ Liễu, ngày đêm chở bộ đội, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vượt sông Lam kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ trong đội chèo đã anh dũng hy sinh, nhiều người khác bị thương. Trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Xuân Lâm cũng thành lập 3 đội cảm tử đào, rà phá bom mìn, mỗi đội từ 10-12 người có nhiệm vụ giải phóng các tuyến đường thủy, đường bộ và tuyến đê 42 để phục vụ chiến đấu; thành lập 2 đại đội xe đạp thồ với 120 người có nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp viện cho chiến trường miền Nam…

Ghi nhận cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lâm. Ảnh: Kim Dung

* S áng 19/12, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An)

áng 19/12, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố xã Diễn Kim đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trang.

Diễn Kim nằm xã bãi ngang khó khăn, cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 5 km về phía Đông Bắc. Với sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay 19/19 tiêu chí xây dựng NTM tại Diễn Kim đã hoàn thành.

Dịp này, thừa ủy quyền, đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trang tại xã Diễn Kim.

Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Kim. Ảnh: Quang An

* Sáng 19/12, Trường Tiểu học Cửa Nam 2 tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Sở Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành kiểm tra đánh giá các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nội dung gồm 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí, kết quả 100% tiêu chí đạt mục 1,2. Tiêu chí đạt mức 3 đạt 73,6%. Đối chiếu Thông tư 17 Trường Tiểu học Cửa Nam 2 đạt tiêu chí chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Ảnh: Hoàng Vĩnh

* Chiều 19/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” năm 2020.

Qua phong trào “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia với gần 400 ý tưởng sáng tạo, có tính ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo”. Ảnh: Thanh Lê

* Đóng chân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Tiểu đội dân quân thường trực đang góp phần vào công tác giữ gìn an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19.

Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới.

* Những ngày này, trên địa bàn các huyện miền núi nhiệt độ xuống thấp, gây rét đậm, rét hại. Để phòng, chống rét cho đàn gia súc, tại Con Cuông, huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho bà con nông dân.

Trong những ngày này, nhiệt độ ở Con Cuông có lúc giảm sâu dưới 10 độ C, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân biện pháp che chắn chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn bảo vệ đàn gia súc.

Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) nhóm lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Ảnh: Bá Hậu

* Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương có diện tích khoảng 50 ha của Công ty CP Sữa TH được trồng ở dọc đường Hồ Chí Minh đối diện với Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Cánh đồng hoa hướng dương này những năm gần đây đã thu hút hàng lượt nghìn du khách đến chiêm ngưỡng. Được trồng ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò, nhưng khi những bông hoa hướng dương khoe sắc, nở rộ đồng loạt đã tạo nên một cảnh đẹp hấp dẫn, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và chụp ảnh.

Cứ mỗi mùa hoa hướng dương, du khách mọi nơi lại tập trung về đây chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp. Ảnh: Minh Thái

* Ngày 19/12, Đội Cảnh sát truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng giết người trốn truy nã 23 năm trở về quy án. Đối tượng này được lực lượng công an truy bắt thành công vào 18 giờ ngày 18/12 tại huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng bị truy bắt là Phạm Đức Bình (SN 1976, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Bình bị cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã vào ngày 11/7/1998 về tội Giết người. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, vào tháng 6/1988, nhóm của Phạm Đức Bình gồm 4 người dựng lán khai thác gỗ tại bản Tép, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.